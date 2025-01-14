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Царьград

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Зеленский официально оказался беднее обычных русских работяг

Зеленский официально оказался беднее обычных русских работяг

Украинский телеканал подал запрос в Офис Зеленского, чтобы узнать официальную зарплату комика. В итоге выяснилось, что и.

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