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600 современных российских ноутбуков в день по полному циклу начали выпускать в Калининградской области

600 современных российских ноутбуков в день по полному циклу начали выпускать в Калининградской области

Российская компания GS Group, занимающаяся разработкой и производством электроники, сообщила о запуске сборки ноутбуков на заводе своей дочерней компании «Цифровые Телевизионные Системы» (ЦТС), расположенном в городе Гусеве Калининградской области.

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