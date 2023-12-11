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Конгрессвумен Грин: США должны оставить Украину и заняться своими проблемами

Конгрессвумен Грин: США должны оставить Украину и заняться своими проблемами

Администрации Соединенных Штатов следует заняться собственными проблемами внутри государства, а не тратить средства на поддержку конфликта на Украине, написала в соцсети X член конгресса Марджори Тейлор Грин.

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