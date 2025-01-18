Болезнь Хантингтона проявляет себя уже за 20 лет до возможного диагноза

Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nature Medicine, обнаружили, что помощью современных методов нейровизуализации, анализа крови и спинномозговой жидкости тонкие изменения в мозге можно обнаружить уже за 20 лет до появления симптомов болезни Хантингтона.