Антимракобес: н...
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  • Владимир
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Болезнь Хантингтона проявляет себя уже за 20 лет до возможного диагноза

Болезнь Хантингтона проявляет себя уже за 20 лет до возможного диагноза

Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nature Medicine,  обнаружили, что  помощью современных методов нейровизуализации, анализа крови и спинномозговой жидкости тонкие изменения в мозге можно обнаружить уже за 20 лет до появления симптомов болезни Хантингтона.

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