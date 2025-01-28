МО России опубликовало историю украинского военного, который в 2019 году был главой избиркома.Попавший в плен в Курской области солдат ВСУ рассказал, что результаты выборов президента на Украине были сфабрикованы.
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