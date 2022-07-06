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Рогозин: санкции не повлияли на сферу ракетостроения

Рогозин: санкции не повлияли на сферу ракетостроения

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что зарубежные санкции оказали «ноль влияния» на российское ракетостроение, боевые ракетные комплексы и топливо.

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