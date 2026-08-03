Массированная атака ВСУ отражена: ПВО сбила 651 цель

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 651 беспилотный летательный аппарат самолётного типа, семь управляемых авиационных бомб, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.
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