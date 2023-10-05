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"Русская пропаганда требует пристального внимания со стороны международных комиссий", - Мёсе обещает сделать выводы

"Русская пропаганда требует пристального внимания со стороны международных комиссий", - Мёсе обещает сделать выводы

Politiki.net На ваш резонный вопрос кто такой Эрик Мёсе, отвечаю - это председатель якобы независимой, с какого то международной, наспех собранной комиссии, по расследованию событий в одной евроустремлённой стране.

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Комментарии
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Стефан Михайлов Гърбузанов
Давно пора ! Где ФАБ3000 ,где ФАБ 5000 ..? Пора!
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15 час.

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