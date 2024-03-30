Жители Смоленской области вынуждены были ездить на гемодиализ из районов на автобусах и маршрутках

Прокуратура помогла жителям Краснинского района, посещающим в Смоленске процедуру гемодиализа. Если раньше пациентам приходилось ехать до больницы более 50 километров на общественном транспорте, то сегодня их довозит специализированная машина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии