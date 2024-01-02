Какие проблемы обнажила террористическая атака ВСУ на российский Белгород

Ушедший 2023 год под занавес ознаменовался двумя трагическими событиями. 30 декабря центр приграничного российского областного центра Белгорода был обстрелян ВСУ из РСЗО, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.
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