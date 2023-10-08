Глава МОК Бах заявил о поддержке со стороны федераций по допуску России

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что позиция организации по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в том случае, если они выполняют критерии МОК, получает все больше поддержки от международных федераций.
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