Величественное имя! Рудковская раскрыла как назовет будущую дочь

Слухи о том, что в семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко появится дочка, ходят уже несколько лет. Все дело в том, что еще во время ожидания Арсения Яна много размышляла о том, как ей хотелось бы стать мамой девочки.
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