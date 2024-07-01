Израильские истребители нанесли авиационный удар по зданию в Хуле на юге Ливана, где укрылся отряд "Хизбаллы", обнаруженный военнослужащими 869-го отряда боевой разведки ЦАХАЛа.
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Израильские истребители нанесли авиационный удар по зданию в Хуле на юге Ливана, где укрылся отряд "Хизбаллы", обнаруженный военнослужащими 869-го отряда боевой разведки ЦАХАЛа.
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