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Более 20 человек задержали в Москве после массовой драки со стрельбой

Более 20 человек задержали в Москве после массовой драки со стрельбой

В Москве задержали более 20 человек после массовой драки со стрельбой. Об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, на складе между группой людей произошел конфликт на бытовой почве, который перерос в драку.

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