Компактный кроссовер Kia Sonet в обновленной версии показали на фото без камуфляжа: названы примерные сроки его дебюта

К официальной премьере готовится Kia Sonet 2024, о чем сообщают китайские СМИ. При этом на днях в базе Министерства промышленности и инновационных технологий Поднебесной были замечены изображения кроссовера, раскрывающие его внешний вид.
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