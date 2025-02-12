Трамп поддержал позицию Пентагона по отказу Украины от членства в НАТО

Президент США Дональд Трамп в недавнем выступлении, проходившем в Белом Доме, выразил согласие с позицией главы Пентагона Пита Хегсета, который на заседании контактной группы по поддержке Украины заявил, что Вашингтон не рассматривает вступление страны в НАТО как возможный итог решения конфликта с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии