Трамп поддержал позицию Пентагона по отказу Украины от членства в НАТО

Президент США Дональд Трамп в недавнем выступлении, проходившем в Белом Доме, выразил согласие с позицией главы Пентагона Пита Хегсета, который на заседании контактной группы по поддержке Украины заявил, что Вашингтон не рассматривает вступление страны в НАТО как возможный итог решения конфликта с Россией.