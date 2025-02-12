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Трамп поддержал позицию Пентагона по отказу Украины от членства в НАТО

Президент США Дональд Трамп в недавнем выступлении, проходившем в Белом Доме, выразил согласие с позицией главы Пентагона Пита Хегсета, который на заседании контактной группы по поддержке Украины заявил, что Вашингтон не рассматривает вступление страны в НАТО как возможный итог  решения конфликта с Россией.

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