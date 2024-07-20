БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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FPV-дрон как главная проблема современной войны. Надо срочно решать вопрос с дронами-камикадзе

FPV-дрон как главная проблема современной войны. Надо срочно решать вопрос с дронами-камикадзе

После материала об изменениях, которые принесло применение новейших или ранее мало применяемых систем вооружения в тактику и стратегию современного боя разгорелась дискуссия о том, как купировать одну из самых опасных угроз для бойцов и техники – дроны вообще и особенно FPV-дроны.

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