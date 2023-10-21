Сенатор Пушков заявил о снижении приоритетности Украины для США

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что приоритетность Украины в системе внешнеполитических интересов США снизилась, в западной политике и СМИ доминируют события на Ближнем Востоке.
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