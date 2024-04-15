Как танцы с помпонами в откровенных нарядах превратились в федеральную образовательную программу начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования

Bzz Lenta.ru: "Что общего у Рональда Рейгана и Тома Круза — кроме того, что они американцы? Что связывает Франклина Рузвельта и Кристину Агилеру, Дуайта Эйзенхауэра и Меган Фокс? Чирлидинг!" Что общего между Рональдом Рейганом, Томом Крузом, Джорджем Бушем-младшим, Мадонной и федеральной образовательной программой российского образования? Не поверите, но это.
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