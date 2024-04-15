Как танцы с помпонами в откровенных нарядах превратились в федеральную образовательную программу начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Bzz Lenta.ru: "Что общего у Рональда Рейгана и Тома Круза — кроме того, что они американцы? Что связывает Франклина Рузвельта и Кристину Агилеру, Дуайта Эйзенхауэра и Меган Фокс? Чирлидинг!" Что общего между Рональдом Рейганом, Томом Крузом, Джорджем Бушем-​младшим, Мадонной и федеральной образовательной программой российского образования? Не поверите, но это.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Михаил, у вас проблемы с интеллектом или просто решили дерьмом обмазать всех, имеющих отношение к Министерству просвещения? Насчёт обкуренных дебилов, это вы по себе судите, балуетесь этим? Уберите свой комментарий и не позорьтесь!
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1 д.
Владимир Скафтымов
Ознакомьтесь для расширения кругозора https://www.forbes.ru/sport/510457-v-minprosvesenia-ob-asnili-vklucenie-gol-fa-v-skol-nuu-programmu-po-fizkul-ture
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Forbes.ru
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1 д.
саша пупкин
Да это полный П((
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20 час.

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