Автомобили 2025 года выпуска начали поступать дилерам в РФ

Автомобили 2025 года выпуска ряда брендов уже начали поступать в дилерские центры. Об этом рассказал гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, передает аналитическое агентство «Автостат» 17 февраля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии