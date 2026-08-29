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Оброс и прибавил в весе: невестка Валерии показала Арсения Шульгина после скандала с долгами

Оброс и прибавил в весе: невестка Валерии показала Арсения Шульгина после скандала с долгами

Звездный отпрыск уже полгода живет в Дубае. Арсений Шульгин с женой СоцсетиНевестка певицы Валерии показала редкое фото своего мужа Арсения Шульгина.

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