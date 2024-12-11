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Царьград

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Челябинский областной суд встал на сторону Насти Ивлеевой

Челябинский областной суд встал на сторону Насти Ивлеевой

В контенте блогерши не нашли подрыва традиционных ценностей.Челябинский областной суд вынес решение в пользу популярной российской блогерши Анастасии Ивлеевой, отклонив иск, поданный Еленой Морозовой, супругой бывшего криминального авторитета, а ныне активистки "Братства Морозов — Златоуст".

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Комментарии
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Амара Карпова
Наркоманка🤮💩позорище🤮
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