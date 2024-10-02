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Новости экономики России

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Стоит ли рассчитывать на дивидендный сюрприз от ВТБ

Стоит ли рассчитывать на дивидендный сюрприз от ВТБ

Банк ВТБ опубликовал фин. результаты по МСФО за август 2024 г. В данном месяце произошли разовые эффекты, которые увеличили чистую прибыль по отношению к прошлому месяцу и году, если рассматривать розничное кредитование и % доходы, то там всё грустно, но ожидаемо.

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