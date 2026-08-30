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В Новосибирске спасатели освободили кота из радиатора

В Новосибирске спасатели освободили кота из радиатора

Утром 30 августа сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска получили нестандартный вызов: домашний кот застрял в радиаторе отопления и не мог освободить лапу .

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