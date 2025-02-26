Раскрыта причина задержания кинокритика Барабаш

Политика как она есть

Кинокритика Екатерину Барабаш задержали из-за распространения фейков о Российской армии. Об этом написал ее сын Юрий в Facebook* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).