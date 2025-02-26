Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 077 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    США обогащается на войне в Европе. Вот и сейчас их мечта стравить Европу с нами. Вскормили Гитлера. Теперь откопали п...Sky News: сокраще...
  • Мария
    Всё время носом дёргает.Украина терпит кр...
  • alik3456 Джексон
    А мы поржём...Трамп пригрозил а...

Раскрыта причина задержания кинокритика Барабаш

Раскрыта причина задержания кинокритика Барабаш

Кинокритика Екатерину Барабаш задержали из-за распространения фейков о Российской армии. Об этом написал ее сын Юрий в Facebook* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх