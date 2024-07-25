Трамп назвал обращение Байдена к нации «едва понятным и очень плохим»

Бывший американский лидер, кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп назвал «едва понятным и очень плохим» обращение к нации, с которым выступил действующий глава государства Джо Байден.
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