ПЬЯНЫЙ БИЗНЕСМЕН НА "ГЕЛЕНДВАГЕНЕ" УСТРОИЛ СТРЕЛЬБИЩЕ У ГОСТИНИЦЫ "УКРАИНА": У ДЕБОШИРА НАШЛИ НАРКОТИКИ В Москве бизнесмен расстрелял охранника гостиницы "Украина" и скрылся на "Гелендвагене".
Хе-хе...Арменак - отчего-то я не удивлён
Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело, кругом животные мастурбеки.
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4 час.
ИН
Ирина Некрасова
Да, живем в зоопарке... Причем опасные хищники свободно разгуливают по его обширной территории...
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3 мин.
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