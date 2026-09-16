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Царьград

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Россия и ЮНИСЕФ запустят проект для улучшения жизни на Кубе

Россия и ЮНИСЕФ запустят проект для улучшения жизни на Кубе

Россия и ЮНИСЕФ объявили о совместном проекте в восточных районах Кубы. Проект, старт которого обсуждался 16 сентября в Гаване, подразумевает улучшение доступа к питьевой воде и медуслугам, затронув около 190 тысяч человек.

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