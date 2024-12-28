В Ирландии раскрыли документы о покупке краденых пушек для Тауэра

Редкие пушки, вывезенные контрабандой из Ирландии британскими браконьерами и приобретенные по бросовой цене чиновником лондонского Тауэра, оказались в центре многолетнего спора между Великобританией и Ирландией, следует из документов, обнародованных Ирландским национальным архивом в Дублине, 28 декабря пишет The Guardian.
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