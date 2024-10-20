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Царьград

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Обучавший ВСУ британский капрал Джил погиб при загадочных обстоятельствах

Обучавший ВСУ британский капрал Джил погиб при загадочных обстоятельствах

Министерство обороны Великобритании сообщило о загадочной гибели капрала обучавшего украинских боевиков.

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Комментарии
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l
leonid
Объелся наркотой и сыграл в ящик.
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