Илону Маску, который накануне предложил свой план по урегулированию конфликта на Украине, назвали его запоздалым, так как жители освобождённых территорий на Украине уже сделали свой выбор стать частью России, но предложили внести в него новый пункт.
Илону Маску, который накануне предложил свой план по урегулированию конфликта на Украине, назвали его запоздалым, так как жители освобождённых территорий на Украине уже сделали свой выбор стать частью России, но предложили внести в него новый пункт.
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