Овечкин вошел в топ-50 игроков в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей

Александр Овечкин провел в НХЛ уже 1365 матчей. В ночь на 28 ноября в Сан-Хосе (штат Калифорния, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вашингтон Кэпиталз».