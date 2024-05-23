Криминалист – профессия творческая. Михаил Вылко посвятил непростой и очень нужной службе 35 лет

В последний день апреля старший прапорщик полиции Вылко уволился на заслуженный отдых. Руководство городского отдела МВД России благодарит коллегу за образцовое исполнение служебных обязанностей и значительный вклад в укрепление правопорядка и законности.
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