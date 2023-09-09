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Насонов: Украина изменит отношение к Западу после получения F-16

Насонов: Украина изменит отношение к Западу после получения F-16

Военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов сообщил, что после получения боевых самолётов F-16 Киеву придется поменять свою риторику в адрес стран Запада, поскольку Украине поставят все возможное оружие государств Североатлантического альянса.

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