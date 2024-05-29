Volkswagen пообещала представить электромобиль за 20 000 евро в 2027 году На фоне разв...

Volkswagen пообещала представить электромобиль за 20 000 евро в 2027 годуНа фоне развернувшихся даже за пределами Китая ценовых войн на рынке электромобилей амбиции действующих лидеров автомобилестроения уже не выглядят столь сильными, но тот же Volkswagen не отказывается от намерений предложить европейцам электромобиль стоимостью 20 000 евро к 2027 году.