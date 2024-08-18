Предшествующее деменции заболевание встречается у каждого второго

Команда из Университета Хельсинки изучала образцы головного мозга умерших людей старше 85 лет. Оказалось, что как минимум у каждого второго человека были изменения мозга, связанные с новым дегенеративным заболеванием – лимбической возрастной энцефалопатией.
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