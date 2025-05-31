В преддверии Дня пограничника в Химках состоялась серия патриотических мероприятий, направленных на укрепление гражданской гордости и признания заслуг защитников границ страны, говорится в […] The post В Химках прошла серия патриотических мероприятий, посвященных Дню пограничника first appeared on LentaMsk.
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