Приоритет - "таборянам": За истязания русских "отблагодарили" квартирами - беспредел в Самарской области

За истязания русских в селе Кротовка цыган "отблагодарили" квартирами. Оказалось, приоритет в выделении помощи многодетным семьям предоставляют "таборянам", и такой расклад ничуть не смущает местных властей, которые отказались вставать на сторону коренного народа.