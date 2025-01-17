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Царьград

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589 иностранных наемников ВСУ объявлены в международный розыск

589 иностранных наемников ВСУ объявлены в международный розыск

Следственный комитет России объявил в международный розыск 589 иностранных наемников, воюющих на стороне ВС Украины.

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Комментарии
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Анатолий Иванов
Известная певица под фанеру.
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23 час.

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