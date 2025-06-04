В WSJ заявили о возможной уязвимости авиабаз США после атак на аэродромы России

Флот стратегических бомбардировщиков США, сосредоточенный на нескольких военных базах, может быть уязвим на фоне недавних атак украинских беспилотников на российские аэродромы, предупреждает редакция газеты The Wall Street Journal.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии