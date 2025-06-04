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В WSJ заявили о возможной уязвимости авиабаз США после атак на аэродромы России

В WSJ заявили о возможной уязвимости авиабаз США после атак на аэродромы России

Флот стратегических бомбардировщиков США, сосредоточенный на нескольких военных базах, может быть уязвим на фоне недавних атак украинских беспилотников на российские аэродромы, предупреждает редакция газеты The Wall Street Journal.

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