Минцифры: отсрочка от армии в IT без высшего образования "не обсуждается"

Отсрочка от срочной службы в армии для IT-специалистов без высшего образования "не обсуждается". Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на полях ПМЭФ (Петербургского международного экономического форума), передает РИА Новости.
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