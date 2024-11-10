Недорогая система распознает начало лесного пожара за секунды

Жители и предприятия, находящиеся рядом с зонами высокого риска, могут разместить недорогой, защищённый от непогоды смартфон на своем участке или здании, подключить его к источнику питания и направить камеру на окружающую растительность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии