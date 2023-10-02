Никита Ефремов “ззасветил” младшую сестру: как сейчас выглядит 16-летняя Надежда

После того, как Михаил Ефремов был приговорен к тюремному заключению за смерть человека в результате дорожно-транспортного происшествия, общественность все больше обсуждает, как это отразилось на его семье, особенно на его детях, оставшихся без попечителя.
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