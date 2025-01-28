Елена Маркосян: Зеленский наказал журналистку Светлану Крюкову: она стала частью тех, кого критиковала

Зеленский наложил невиданные санкции на украинскую журналистку Светлану Крюкову. Теперь у неё наконец-то появилась возможность посмотреть на жизнь глазами тех, кого украинская власть лишила всего, в том числе и тех, кто боролся против русофобии, критиковал Крюкову и отписался от «Страны» после её слов о победобесии.
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