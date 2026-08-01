Россия оборудовала в зоне СВО более 1,8 тыс. км антидроновых коридоров К 1 августа в зоне СВО оборудовали больше 1,8 тысячи километров ант.
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Россия оборудовала в зоне СВО более 1,8 тыс. км антидроновых коридоров К 1 августа в зоне СВО оборудовали больше 1,8 тысячи километров ант.
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