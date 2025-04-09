Алиев: в Европе есть силы, желающие провести разделительные линии в Закавказье

В Европе есть силы, которые хотели бы провести в Закавказье разделительные линии. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Баку на международном форуме на тему "К новому миропорядку", сообщает РИА Новости.
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