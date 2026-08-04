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Новым промоутером WRC и ERC стал Эрик Булье

FIAБывший руководитель команд McLaren и Lotus Эрик Булье, который также был управляющим директором Гран При Франции в течение последних трех лет, когда гонка была в календаре Формулы 1 с 2018 по 2022 год, возглавил компанию WRC Promoter GmbH, которую приобрели французская платформа автомобильных технологий и услуг Cosmobilis и частный кредитный инвестор Park Square Capital.

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