Землетрясение в 5,9 баллов произошло у берегов Индонезии

У берегов Индонезии на острове Суматра произошло землетрясение магнитудой 5,9 баллов. По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр стихии находился в 414 км к юго-западу от города Банда-Ачех, где проживают 250 тыс.
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