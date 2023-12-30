Землетрясение в 5,9 баллов произошло у берегов Индонезии

У берегов Индонезии на острове Суматра произошло землетрясение магнитудой 5,9 баллов. По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр стихии находился в 414 км к юго-западу от города Банда-Ачех, где проживают 250 тыс.