Криптоиндекс страха ушел в нейтральную зону 53 пункта. Это новый минимум июня

Индикатор Crypto Fear & Greed Index установил новый минимум июня. Кривая индекса снижается с 6-го июня и значительно ускорилась в этом движении на прошлой неделе, оказавшись к выходным на уровне 53 пункта.
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