Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Александр Казаков/РИА НовостиОфициальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал кадровые перестановки в правительстве РФ.
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